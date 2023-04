Kran stürzte in NÖ auf LKW, Arbeiter tödlich verletzt

Auf einem Betriebsgelände in Münchendorf stürzte am Dienstagvormittag ein Kran auf einen Lkw, der Lenker starb noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände einer Logistikfirma im Gewerbegebiet von Münchendorf (Bezirk Mödling) um 11:40 Uhr. Dabei stürzte ein Kran auf das Fahrerhaus eines Lkws.