Kostenlose Tests im Kampf gegen das HIV-Virus und Aids

Beratung

„Mit den heutigen Therapieangeboten können Menschen eine hohe individuelle Lebensqualität erreichen“, betont auch Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist aber eine frühe Diagnose. Im größten Bundesland wird deshalb nun ein neues niederschwelliges Angebot geschaffen.

Im sogenannten „Bus für sexuelle Gesundheit“ werde man nun kostenfreie und anonyme Tests anbieten. Am Mittwoch machte der Bus vor dem Landhaus in St. Pölten Station, im kommenden Jahr werden unter anderem Amstetten (9. April 2024), Zwettl (7. Mai 2024), Wiener Neustadt und auch Mistelbach angesteuert. Andrea Brunner, Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien, berichtete bei der Präsentation am Mittwoch, dass dabei nicht nur Tests, sondern auch eine Beratung angeboten werde.

"Viruslast unter der Nachweisgrenze"

Regina Klenk, die designierte Sanitätsdirektorin, betonte, dass bei einer rechtzeitigen Diagnose und einer guten Behandlung „die Viruslast unter die Nachweisgrenze gebracht werden kann“. Diese Menschen seien dann auch nicht mehr ansteckend. „Bei Schwangerschaft, beim Stillen oder auch sexuellen Kontakten ist dann eine Übertragung nicht mehr möglich“, erklärte Klenk.