Wolkersdorf: Kosten für Volksschule verdreifacht

Der Wahlkampf in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) beginnt früher als gedacht. Der Anlass ist allerdings ein gefährlicher. Bei den Umbauarbeiten in der Volksschule stürzte vergangenen Freitag nach Schulschluss ein Teil einer Mauer ein. Der Vorfall ereignete sich in einer Garderobe; verletzt wurde niemand.