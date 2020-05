Pestizid-Abbau geht langsam voran

Seit über einem Jahr läuft die Grundwassersanierung in Korneuburg. Die „technische“ Reinigung stößt aber wegen der Winzigkeit der giftigen Moleküle irgendwann an ihre Grenzen. Damit trotzdem sämtliche Pestizide aus dem Wasser entfernt werden können, bedarf es nun anderer Methoden. Große Hoffnung setzten die Experten in den Einsatz von Bakterien.

Seit April laufen deshalb in den IFA-Forschungslabors in Tulln unter der Leitung von Andreas P. Loibner verschiedene Tests. Das Ziel ist, Informationen darüber zu erhalten, ob und wie schnell sich die Pestizide biologisch abbauen lassen.