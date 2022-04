„Konjunkturhoch ist vorbei“: NÖ Industrie sagt Talfahrt voraus

Laut IV-Präsident Thomas Salzer können diese international agierenden Unternehmen als „Zugpferde der nö. Wirtschaft“ verstanden werden. Denn von ihrer Wettbewerbsfähigkeit profitieren Hunderte Klein- und Mittelunternehmen als Zulieferer, Auftragnehmer sowie Kooperationspartner, wie IWI-Studienautor Herwig W. Schneider erklärt. „In etwa jeder zehnte Wertschöpfungseuro im Bundesland ist auf Aktivitäten der Leitbetriebe zurückzuführen“, betont Schneider auch die Bedeutung dieser Betriebe für die Region.

Regionale Kraft

Neben fünf Milliarden Euro regionaler Wertschöpfung (österreichweit 7,6), werden von diesen Betrieben auch bis zu 50.981 Arbeitsplätze in NÖ (gesamt rund 83.000) abgesichert. „Die Leitbetriebe sind das Rückgrat der nö. Wirtschaft, auch in der Krise. Sie sind aber eine heikle Industriellengruppe“, meint Schneider.

Damit die nö. Wirtschaft vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise wettbewerbsfähig bleibe, fordere die IV seit Monaten eine Strompreiskompensation, wie sie bereits in zwölf EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt wurde. „Es darf keine weiteren Belastungen für Unternehmen geben. Eine falsche Dekarbonisierung darf nicht zur einer Deindustrialisierung führen“, sagt IV-Präsident Salzer.

Energie-Autarkie als Illusion

Da ein Gasembargo in NÖ laut Salzer zu einem „sofortigen Stillstand“ der heimischen Industrie führen würde, müsse erneuerbare Energie ausgebaut werden. Um das schnell umsetzen zu können, brauche es eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren: „Es ist schließlich niemandem geholfen, wenn Betriebe aufgrund hoher Umweltauflagen abwandern und Arbeitsplätze in Österreich verloren gehen“, so Salzer. Völlige Energie-Autarkie sei generell eine Illusion, es brauche weiter auch Atom-Strom aus Nachbarländern.