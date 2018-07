Komplettpaket für Physio und Sport

Denn Gurtner und sein Partner Patrick Kyncl wollen für ihre Kunden ein Komplettpaket bieten: „Wir haben eine Kooperation mit dem Sportchirurgen Erich Altenburger aus Korneuburg und wir haben unsere medizinisch geschulten Therapeuten.“

Von der Diagnose bis zur kompletten Heilung kann der Patient also alle Phasen in der „Körperwerkstatt“ durchmachen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, den Kraftraum nach der Therapie durch den Erwerb einer Zeitkarte weiter zu nutzen. „Wir sind also so eine Mischung aus Physio und Fitnessstudio.“