Neunkirchen: Politiker wollen nicht bei eigenen Bezügen sparen

Nur vierzehn Tage nach der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates hat Neunkirchen Montagabend eine Sondersitzung abgehalten. Nötig wurde dies durch einen dringend benötigten Beschluss, der die Zusammenlegung der Musikschulen Neunkirchen und Schneebergland betrifft.

Fusionen notwendig

Durch die Zusammenlegung entsteht der neue Musikschulverband „Neunkirchen-Schneebergklang“ mit der Stadt Neunkirchen, sowie den Gemeinden St. Egyden/Stfd., Würflach, Willendorf, Höflein, Grünbach/Schneeberg, Hohe Wand, Schrattenbach und Puchberg am Schneeberg.

Da das neue Musikschulgesetz eine Mindestgröße von 300 Wochenstunden vorgibt, um die volle Landesförderung zu erhalten, müssen Musikschulen im ganzen Bundesland fusionieren.