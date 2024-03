„Kometen-Jäger“ entdeckte zwei bisher unbekannte „Veränderliche Sterne“

Am 18. November steigerte ein „Roter Zwerg“ im Sternbild Pfeil binnen einer Minute seine Helligkeit um drei Größenklassen, am 12. Jänner leuchtete ein Stern in den Zwillingen kurzfristig auf. Beide Sterne waren davor nicht als „Veränderliche“ bekannt. Mit Unterstützung des versierten Veränderlichen-Beobachters Klaus Bernhard aus Oberösterreich konnte eine dieser Sonnen nun im „International Variable Star Index“ neu aufgenommen werden.

Ein bekannter "Veränderlicher"

Ein bekannter „Veränderlicher“ wird Astronomen im ersten Halbjahr beschäftigen. Bei T Coronae Borealis handelt es sich um einen „Weißen Zwerg“, der rund alle 80 Jahre einen so heftigen Helligkeitsausbruch zeigt, dass er für einige Tage mit freiem Auge am Sternenhimmel sichtbar ist. Der Ausbruch ist jederzeit möglich, betont der AZM-Obmann. Sobald es so weit ist, bietet das Astronomische Zentrum eine Sonderführung zur Beobachtung des „Veränderlichen“ an.