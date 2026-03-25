Neu in Österreich: Kollegiale Stadtamtsführung in Amstetten

Auf eine für Stadtverwaltungen ganz neue Führungsform setzt die Stadt Amstetten. Nach dem Abgang der langjährigen Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner in den Ruhestand wird künftig eine kollegiale Dreierführung den Verwaltungsapparat dirigieren. Drei Spitzenbeamte werden die Führungsaufgaben fachspezifisch aufteilen und den städtischen Verwaltungs- und Servicebetrieb mit rund 500 Beschäftigten leiten.

"Ein kollegiales, gleichberechtigtes Führungstrio innerhalb einer Gemeinde ist in dieser Form einzigartig in ganz Österreich. Dadurch bringen wir frischen Schwung, einen neuen Stil und zusätzliche Dynamik in das Rathaus“, skizziert Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) die Absicht hinter der Verwaltungsreform. Wesentliche Punkte dabei seien mehr Effizienz, Kompetenz und Qualität. Abgestimmt mit den Fachabteilungen soll das neue System funktionieren, ohne dass es zu personellen Mehrkosten komme. Fachspezifische Aufteilung Teil der neuen Dreierkonstellation werden die schon bisher leitend in der Stadtamtsführung tätige Kerstin Kronsteiner sowie Markus Györök und Martin Heiligenbrunner sein. Letzterer wird im September seine Tätigkeit im Rathaus aufnehmen. Die neue kollegiale Führung wird in strategischen Bereichen gemeinsam und in ihren Fachbereichen jeweils unabhängig entscheiden.

Fachlich wird Kronsteiner als Verwaltungsdirektorin mit den Ressorts Gesellschaft, Soziales und Stadtpolizei bestimmen. Stadtamtsdirektor Martin Heiligenbrunner ist für sämtliche Bauangelegenheiten, Stadtentwicklungsthemen sowie die Ortsvorstehungen verantwortlich.