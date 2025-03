NÖ: Alte Metallerschule weicht modernem Wohnen

Amstetten. Fußläufig nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt, mitten im zentralen Stadtgebiet: Was einst als imposante niederösterreichische Landesberufsschule für zahlreiche Metallberufe beste Voraussetzungen bot, soll in Amstetten bald exzellente Bedingungen für künftige Stadtbewohner bieten. Momentan reißen Bagger das einst für das Stadtbild so dominante Gebäude nieder, um Platz für ein stattliches neues Wohnprojekt zu schaffen.