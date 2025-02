NÖ: Schussattentat auf 84-Jährigen auf offener Straße bestätigt

Der Kriminalfall rund um einen 84-jährigen Mann , der im vergangenen Dezember mit einer schweren blutenden Kopfwunde in einer ruhigen Wohnsiedlung in Amstetten am Gehsteig gefunden wurde, ist geklärt. Der rüstige Senior war völlig unschuldig Opfer eines Mordanschlags geworden.

Aber was war konkret passiert: Mit einem Schlag ist es am Vormittag des 10. Dezember in der beschaulichen Amstettner Parksiedlung mit der Ruhe vorbei gewesen. Eine Frau hört gegen 9 Uhr einen Schuss und beim Blick aus dem Fenster sieht sie einen am Kopf blutenden Mann am Gehsteig liegen. Sie verständigt umgehend die Polizei und die Rettung.