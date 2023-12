Haag: Massiver Polizeieinsatz sorgte für Aufsehen

In Haag wird derzeit berichtet, dass die vom Einsatz betroffene Person als Sammler alter Waffen bekannt sein soll. Auch eine Art Schauraum soll es in dem Haus geben. Dem Vernehmen nach soll es aber zu keiner Festnahme oder Verhaftung gekommen sein. Der betroffene Mann dürfte seiner Leidenschaft unauffällig nachgegangen und auch politisch in der Region nicht aufgefallen sein.