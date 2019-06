Kokain-Dealer mit eigener Lagerhalle: „Wie aus dem Bauchladen“

Umfangreiche Ermittlungen habe es bereits seit einiger Zeit gegeben; nach einem anonymen Hinweis ist es den Beamten des Landeskriminalamtes Wien gelungen, einen mutmaßlichen Kokain-Dealer in Niederösterreich festzunehmen. Der 31-jährige österreichische Staatsbürger verkaufte laut Polizei von einer Lagerhalle in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ausgehend im Zeitraum der letzten zwei Jahre rund 7,5 Kilogramm Kokain an verschiedene Abnehmer.

„Bei der Durchsuchung der Lagerhalle wurden aber auch noch andere Drogen, wie Marihuana, LSD, Pilze, Ecstasy und Tabletten sichergestellt“, sagt Polizeisprecher

Patrick Maierhofer im Gespräch mit dem KURIER. Außerdem haben die Beamten 2.000 Euro Bargeld sichergestellt. Auch für den Transport von Kokain typisch präparierte Getränkedosen haben sich im Auto des Mannes befunden.

Der Straßenverkaufswert der verkauften Suchtmittel beläuft sich demnach auf etwa 50.000 Euro.

„Der Verkauf der Drogen ist ein bisschen wie von einem Bauchladen erfolgt“, sagt der Polizeisprecher. Es habe ein Kommen und Gehen der „Kundschaft“ gegeben. Die Abnehmer erhielten die gewünschte Menge Kokain in Briefchen, in der Lagerhalle dürfte es auch quasi „Geschäftszeiten“ für den Handel gegeben haben.