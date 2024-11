Klosterneuburg: Volksfeststimmung zu Ehren des Landesheiligen

Am 15. November wird wie alle Jahre der Landesfeiertag begangen und im Zentrum steht natürlich wieder Klosterneuburg. Im Gedenken an den Todestag Markgraf Leopolds III. werden historische und kirchliche Hochfeste begangen.

Vier Tage lang, vom 14. bis 17. November, herrscht in der Oberen Stadt Volksfeststimmung. 30 Vergnügungsbetriebe und rund 80 Marktstände verwandeln beim Leopoldimarkt den Rathaus- in einen Rummelplatz, der Tausende Besucher anziehen wird. Heuer warten auch neue Fahrgeschäfte. Am Donnerstag ist von 14 Uhr bis 18 Uhr Kindernachmittag.

In der Babenbergerhalle lädt die „Festhalle Leopoldi“ mit Livemusik und Weinen der Klosterneubuger Winzer an allen vier Tagen zum Aufwärmen und Laben ein.

Am 15. November gibt es um 15.15 Uhr den (W)Einzug – ein Festzug mit Weinanstich. Aufgrund der Vorjahrserfahrungen wird heuer bei allzu großem Andrang eine Besucherstromregulierung aktiviert. Zum Abschluss gibt’s am Sonntag von 15 bis 20 Uhr, erstmals ein „Leopoldi Valedri“ in der Festhalle.

Guten Rutsch Vor über 200 Jahren wurde das Brauchtum des Fasslrutschens erstmals in den sogenannten Eipeldauerbriefen erwähnt. Der junge Eipeldauer beschreibt, dass auch er im November 1813 „mit Brettl g’rutscht“ sei. Die Tradition ist aber viel älter, dürfte früher allerdings nur den Weinbauern vorbehalten gewesen sein, die bei der Befüllung über das Fass rutschten. Wie auch immer, ein Rutsch über das Tausendeimerfass bringt auf jeden Fall Glück.

Den Todestag seines Gründers begeht das Stift Klosterneuburg natürlich entsprechend. Die Feierlichkeiten beginnen bereits am 10. November mit der Männerwallfahrt. Am Feiertag selbst, 15. November, wird ein Pontifikalamt in der Stiftskirche mit anschließendem Leopoldisegen auf dem Stiftsplatz begangen. Am 16. November schließt die Ministrantenwallfahrt die kirchlichen Höhepunkte ab.

Die Schädelreliquie des hl. Leopold, eingenäht in einer Replika des Erzherzogshutes, ist vom 11. bis 17. November täglich von 10 bis 18 Uhr, vor dem Verduner Altar zu sehen.

Den Abschluss bildet der Geschirrmarkt am 19. November. Alle Infos unter: www.klosterneuburg.at