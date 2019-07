Klosterneuburg hat "noch keine Angst“ vor dem Parkpickerl

Seit dem 1. Juli gilt das Parkpickerl im 19. Wiener Gemeindebezirk. Was für die Anrainer im betreffenden Bezirk eine Wohltat in Sachen Parkplätze ist, macht den umliegenden Bezirken normalerweise Kopfzerbrechen, denn die parkenden Pendler weichen dorthin aus. In diesem Fall betrifft das allerdings keinen Wiener Bezirk, sondern Klosterneuburg.