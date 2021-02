Klimawandel bedroht das Frühstückssemmerl

Laut Stallberger führe die Trockenheit zu einer höheren Stickstoffkonzentration im Boden, der im Weizen zu Eiweiß gebunden wird. Dies sorgt für Schwierigkeiten, weil sich durch den gesteigerten Proteingehalt die Weizenmehle nur sehr schwer verarbeiten lassen.

Suche nach Lösungen

Es braucht also Lösungen für die Zukunft, damit Produkte wie Semmeln oder Schnitten auch künftig den Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Mit der Initiative „Klimatech“ der ecoplus, die von mehreren Unternehmen, der BOKU und der HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels betrieben wird, will man nun nach Alternativen suchen.

Unter anderem wird seit dem Vorjahr erforscht, inwieweit alternative Getreidefrüchte wie Sorghum, Hirse, Buchweizen und Amaranth, die in Österreich unter Berücksichtigung klimainduzierten Veränderungen (Trockenheit, Hitze) bereits erfolgreich angebaut werden, dem Weizen beigemischt werden können.