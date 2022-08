Kleintransporter stürzte in die Donau und ging unter

Ein Moment der Unachtsamkeit löste am Dienstag einen größeren Feuerwehreinsatz in Ybbs an der Donau im Bezirk Melk aus. Ein Kleintransporter hatte sich auf einem Firmengelände selbstständig gemacht und rollte Richtung Hafenbecken. Dann stürzte das Fahrzeug in die Donau und ging vollständig unter.