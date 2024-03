Kleinkind steckte in Baden mit Finger im Geschirrspüler fest

Mit einem Finger hatte sich ein Kleinkind am Mittwoch in Baden in der scharfkantigen Verkleidung eines Geschirrspülers verfangen. Die Feuerwehr befreite es aus seiner Notlage – und versorgte die stark blutende Wunde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Als kleinen Trost für die Schmerzen gab es einen „Trauma Bären“ - ein Stofftier, das bei Feuerwehreinsätzen mit Kindern von den Einsatzkräften verschenkt wird, um ihnen die Angst zu nehmen bzw. vom Einsatzgeschehen abzulenken.