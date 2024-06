„KinderKunstLabor“ in NÖ: Kinder haben bei Gestaltung das letzte Wort

Kinder haben einen ganz eigenen Blick auf die Welt. Und damit auch auf Kunst. Deshalb machte das Land NÖ die Kinder und Jugendlichen des Landes zu Architekten: Fünf Jahre lang durften 350 Kinder dabei mitreden, wie das neue Museum in der Landeshauptstadt, das „KinderKunstLabor“ , aussehen soll. Sie brachten Wünsche, Anliegen und Themen ein. Am Freitag wurde die neue Kulturinstitution eröffnet.

„Mit dem KinderKunstLabor betreten wir Neuland: Die Kinder wurden und werden in die Planung des Hauses und seiner inhaltlichen Programme einbezogen. Sie sind also nicht bloß Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch Mitgestalterinnen und Mitgestalter dieser Institution“, versprach ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner , dass die Kinder weiterhin das letzte Wort bei diesem Museumsprojekt haben.

„Einzigartig“

Kinder wirken zudem in Kinderbeiratsgruppen und der Kunstideenwerkstatt als Nutzer des Hauses in künstlerischen Produktionen mit. Dadurch formen und prägen sie das Museum: Das KinderKunstLabor soll „ihr“ Ort sein, wie Mikl-Leitner betonte: „Mit diesem KinderKunstLabor setzen wir einen Meilenstein in der Kunst- und Kulturvermittlung für Kinder, Jugendliche und Familien, der in seiner Dimension und Konzeption einzigartig in ganz Europa ist.“