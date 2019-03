Kindergarten statt Mode: Kreative Ideen für leere Geschäfte

Was die leer stehenden Geschäfte in der Innenstadt anbelangt, hat die Stadt eine weitere Idee geboren. Im Zuge der NÖ Landesausstellung, die am Samstag für das Publikum geöffnet wird, gibt es eine sehenswerte Initiative ganz im Sinne des Ausstellungsmottos "Welt in Bewegung".

Im momentan noch leerstehendem Leiner-Gebäude in der Bahngasse werden ebenso wie im ehemaligen Müller-Haus in der Wiener Straße seltene Daimler-Oldtimer ausgestellt. Darunter befinden sich ausschließlich Raritäten dieser, auch in Wiener Neustadt produzierten, Automobile.