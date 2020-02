Kinder mit Hustensaft vergiftet: Apotheken machten den Fehler

Es liege der Verdacht eines Fehlers beim Mischen der Hustensäfte in zwei Wiener Neustädter Apotheken vor. Laut Habitzl finden dazu Einvernahmen und Ermittlungen statt. Der Akt wird von der Abteilung für Umweltkriminalität des nö. Landeskriminalamtes geführt.

Die Ermittler zogen alle rezeptpflichtigen Medikamente mit den betroffenen Wirkstoffen, die in den vergangenen Wochen von den Apotheken ausgegeben wurden, zurück und stellten diese sicher.

Verwechselung?

Atropin wird in der Regel in Apotheken nur zur Herstellung bestimmter Augentropfen verwendet. Wie der giftige Wirkstoff beim Abmischen in die Hustensäfte gelangte, sollen nun die Kriminalisten klären.

Auch eine Verwechselung kann nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen die beiden Fälle in keinerlei Zusammenhang. Es dürfte sich um einen Zufall handeln, dass es zeitnahe am 16. und am 21. Jänner zu den beiden Vergiftungsfällen gekommen ist.