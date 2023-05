Kinder im Weinkeller: Angeklagter wegen "Reisekosten" nicht beim Prozess

Eine Pfefferspray-Attacke in einer Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) hat am Mittwoch in Korneuburg ein gerichtliches Nachspiel. Jener Mann, der mit seiner Familie illegal in einem Presshaus gewohnt hatte, ist wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angeklagt.

Ihr Mandant werde nicht zur Einzelrichterverhandlung erscheinen, bestätigte Rechtsanwältin Astrid Wagner am Dienstag auf KURIER-Anfrage. Der Beschuldigte halte sich derzeit im Ausland auf, eine Anreise wäre sehr aufwendig, ließ der Beschuldigte über seine Verteidigerin Astrid Wagner ausrichten. Ihr Mandant bekenne sich nicht schuldig, so die Anwältin. Er bedaure den Einsatz des Pfeffersprays.

➤ Mehr lesen: Reichsbürger: Kinder hausten in Weinkeller in Niederösterreich

In einem Schreiben an den Richter sei von Reisekosten in Höhe von 17.000 Euro die Rede, wie Medien berichteten. Ihr Mandant sei bereits einvernommen worden, erklärte Wagner, die von einem Urteil in Abwesenheit des Angeklagten ausgeht. Der Prozess sei nach wie vor anberaumt, informierte der Sprecher des Landesgerichts am Dienstagabend auf Anfrage.