Kinder-Frühbetreuung in Badens Schulen wird teurer

Volksschülern in Baden bietet die Stadt eine Frühbetreuung vor Unterrichtsbeginn von 6.45 bis 7.45 Uhr an. Mit dem kommenden Schuljahr werden die Tarife dafür nun erhöht, was für Kritik von Grünen und Neos sorgt.

Wer die Frühbetreuung an vier oder fünf Tagen pro Woche nutzt, soll künftig sechs statt bisher vier Euro pro Tag bezahlen. Bei drei Betreuungstagen steigt der Tarif von sechs auf acht Euro. Das entspricht Erhöhungen von 50 beziehungsweise rund 33 Prozent.

Neos-Gemeinderätin Iris Fritz hält dies für ein falsches Signal: „Für viele Eltern ist Frühbetreuung keine Zusatzleistung, sondern Voraussetzung dafür, überhaupt rechtzeitig in die Arbeit zu kommen. Wenn ein notwendiges Angebot innerhalb kurzer Zeit immer weiter verteuert wird, gefährdet das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Am Ende leiden darunter Eltern und Kinder.“ Erst vor rund einem Jahr seien die Kosten angehoben worden, erinnert Fritz.

„Grenzüberschreitung“

Gemeinderat Christian Dusek (Grüne) hält die Mehrkosten von „bis zu 720 Euro pro Schuljahr pro Familie bei zwei Volksschulkindern und 180 Betreuungstagen“ für eine „Grenzüberschreitung“. Auch er ist überzeugt, die Frühbetreuung sei für Eltern „notwendig, damit sie rechtzeitig zur Arbeit kommen“ und ärgert sich: „Ausgerechnet bei einem grundlegenden Betreuungsangebot für Volksschulkinder derart stark zu erhöhen, ist familienpolitisch der falsche Weg.“

Grüne und FPÖ haben deshalb einen Neos-Antrag im Stadtrat unterstützt, die Tarife auf dem bisherigen Niveau zu belassen. „Wenn die ÖVP auf Bundesebene möchte, dass weniger in Teilzeit arbeiten, dann braucht es ein gutes Angebot der Betreuung morgens und nachmittags für die Kinder“, fordert Grünen-Parteichefin Helga Krismer.