Lkw brannte auf S 1: Sperre mittlerweile aufgehoben

Flammen griffen auf Böschung über

Eine Sperre der S1 zwischen Leopoldsdorf und Rannersdorf in Richtung Knoten Schwechat war laut Angaben von ÖAMTC-Sprecher Marc Römer die Folge. Die Flammen hatten demnach auch auf eine angrenzende Böschung übergegriffen. Es bildeten sich rund vier Kilometer Stau. Der ausgebrannte Lastwagen musste geborgen werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.

Der Lkw war gegen 8.30 Uhr kurz nach der Auffahrt Leopoldsdorf in Brand geraten. Kurz vor 9.30 Uhr waren die Flammen gelöscht. Im Einsatz standen die FF Leopoldsdorf und die Berufsfeuerwehr Wien mit insgesamt 41 Personen. Aufgrund ausgetretener Betriebsmittel wurde die Bezirkshauptmannschaft informiert. Die Sperre wurde zu Mittag aufgehoben.