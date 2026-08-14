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Niederösterreich

Lkw brannte auf S 1: Sperre mittlerweile aufgehoben

Ein Lkw stand in Brand, die Flammen griffen auch auf eine Böschung über. Mehrere Kilometer Stau bildeten sich.
14.08.2026, 12:15

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Feuerwehrleute löschen einen ausgebrannten Lkw auf der S1, während dichter Rauch von der Böschung aufsteigt.

Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) ist Freitagfrüh ein Lkw in Brand geraten. 

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Flammen griffen auf Böschung über

Eine Sperre der S1 zwischen Leopoldsdorf und Rannersdorf in Richtung Knoten Schwechat war laut Angaben von ÖAMTC-Sprecher Marc Römer die Folge. Die Flammen hatten demnach auch auf eine angrenzende Böschung übergegriffen. Es bildeten sich rund vier Kilometer Stau. Der ausgebrannte Lastwagen musste geborgen werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.

Der Lkw war gegen 8.30 Uhr kurz nach der Auffahrt Leopoldsdorf in Brand geraten. Kurz vor 9.30 Uhr waren die Flammen gelöscht. Im Einsatz standen die FF Leopoldsdorf und die Berufsfeuerwehr Wien mit insgesamt 41 Personen. Aufgrund ausgetretener Betriebsmittel wurde die Bezirkshauptmannschaft informiert. Die Sperre wurde zu Mittag aufgehoben.

Niederösterreich
Agenturen, sta  | 

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