Kind nach Hundebiss in Lebensgefahr: Tiere zuvor unauffällig

Keine guten Nachrichten gibt es aus dem SMZ-Ost in Wien. Der vierjährige Christian, der am Sonntag wie berichtet auf dem Hof seiner Großeltern in Obritz in der Gemeinde Hadres (Bezirk Hollabrunn) durch eine Hundeattacke schwer verletzt wurde, schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand ist unverändert kritisch.

Indes laufen die Untersuchungen zu dem tragischen Zwischenfall auf mehreren Ebenen. Es ist fraglich, ob überhaupt noch festgestellt werden kann, welcher der beiden Hunde der Großeltern das Kind angefallen und im Nackenbereich und am Hinterkopf mit Bissen schwer verletzt hat. Der Vorfall selbst ist laut Polizeiangaben nicht beobachtet worden. Erst nach der Attacke fand der Großvater das schwer verletzte Kind im Innenhof am Boden liegend.