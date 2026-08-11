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Niederösterreich

Die KI hilft Kindern in Wiener Neustadt beim Lernen

Künstliche Intelligenz analysiert Schwächen der Schüler und erstellt danach maßgeschneiderte Übungen in Deutsch und Mathematik.
Stefan Jedlicka
11.08.2026, 10:03

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Eine Gruppe von Erwachsenen und Kindern in einem Klassenzimmer

Mithilfe der Künstlichen Intelligenz will die Stadt Wiener Neustadt die Integration im Bildungsbereich unterstützen: Ein Pilotprojekt in der Sommerferienbetreuung der Otto-Glöckel-Sportvolksschule bietet – in Niederösterreich einmalig - einen Workshop, in dem Kinder mit und ohne Migrationshintergrund selbstständig am PC ihre Kenntnisse in Fächern wie Deutsch oder Mathematik verbessern können.

Das Programm hilft den Kindern mithilfe der KI, Schwächen direkt zu erkennen und passende Lernübungen zu generieren. Bei Erfolg wolle man das Projekt Schritt für Schritt auf die Nachmittagsbetreuung im regulären Schuljahr ausweiten, kündigt Bildungsstadtrat Philipp Gruber (ÖVP) an.

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„Mit dem neuen Integrationsangebot unterstützen wir Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund dabei, Lerninhalte individuell und in ihrem eigenen Tempo zu festigen. Besonders beim Ausbau der Deutschkenntnisse leistet das Programm einen wichtigen Beitrag, damit Kinder gestärkt ins neue Schuljahr starten können“, ist Integrationsstadtrat Franz Piribauer (ÖVP) überzeugt.

Eigene Software

Ziel sei es, „allen Kindern die gleichen Chancen auf eine erfolgreiche Bildungslaufbahn zu ermöglichen - unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer Erstsprache“, sagt Integrationsgemeinderat Kanber Demir (Liste „Gemeinsam für Neustadt“). Die Lernsoftware „Lumivara“ hat für dieses Projekt eigens eine neu entwickelte Volksschul-Version erhalten. Betreuer und Pädagogen können die Fortschritte über einen eigenen Zugang in Echtzeit mitverfolgen.

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Die Kinder lesen zuerst Schritt für Schritt die vom System generierten Inhalte - es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Texte und Aufgaben vorgelesen werden. Anschließend erstellt die KI auf Basis des gerade Gelesenen Übungen, die das Kind lösen muss. Das Besondere ist die Personalisierung: „Lumivara“ merkt sich Stärken, Schwächen und Vorlieben jedes Kindes und passt Inhalte und Übungen laufend an. 

Wiener Neustadt KI
kurier.at, SJ  | 

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