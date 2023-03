Keine Erinnerung mehr? Vergewaltiger muss 9,5 Jahre hinter Gitter

„Filmriss“ wegen zu viel Alkohols: Eine nicht selten von Angeklagten verwendete Ausrede in der Hoffnung auf mildere Bestrafung. Gleich eine ganze Woche vergessen haben will aber jener 43-jährige Ukrainer, der sich am Dienstag wegen Raubes und Vergewaltigung am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten muss.

„Ich bin als Kriegsflüchtling nach Österreich gekommen, meine Eltern sind in der Ukraine geblieben und haben mir berichtet, dass ihr Dorf mit Raketen beschossen wird. Aus Stress habe ich zu trinken begonnen. Eine Flasche Whisky pro Tag“, behauptet der Mann.

Nur Raub gestanden

Die ihm zur Last gelegten Taten hatten im Sommer 2022 für große Aufregung rund um Bad Erlach und Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) gesorgt. Zwei Frauen waren überfallen und beraubt, zwei vergewaltigt worden – wobei es in einem Fall beim Versuch blieb, weil sich das Opfer heftig und lautstark zur Wehr setzte und der Angreifer daraufhin die Flucht ergriff.