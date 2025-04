Kein Parkplatz für Ausflügler: Streit an der Rax nach Monaten beigelegt

Parkplatz wurde mit 1. Jänner gesperrt

Wochenlang hat man vor Beginn der heurigen Wandersaison an einer Lösung für das Parkplatzproblem am Preiner Gscheid gearbeitet – mit Erfolg. Wie der Naturpark Mürzer Oberland und die Gemeinden Neuberg an der Mürz (Stmk.) und Reichenau an der Rax (NÖ) diese Woche bekannt gegeben haben, konnte der Parkplatzstreit beigelegt und eine Lösung im Sinne der Ausflügler erzielt werden.

Ab sofort steht der gesamte Parkplatz am Preiner Gscheid wieder uneingeschränkt zur Verfügung, die Sperre ist nach vier Monaten wieder aufgehoben. "Nach längeren Verhandlungen und einem Gemeindevorstandsbeschluss konnte eine Einigung zwischen den privaten Grundstücksbesitzern und der Marktgemeinde Neuberg an der Mürz erzielt werden. Die gesamte Pacht, die Instandhaltung der Parkflächen sowie der Betrieb der mobilen WC-Anlagen werden von der Marktgemeinde Neuberg erledigt bzw. durch die Parkgebühren aufgebracht“, heißt es in einer Stellungnahme.