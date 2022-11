Kein Dirty Campaigning: ÖVP will Regeln für Wahlkampf in NÖ

In Salzburg wurde eines verhandelt, in Graz auch und in Wien ebenfalls. Die Rede ist von einem Fairnessabkommen, das in Wahlkampfzeiten immer wieder von Parteien ins Spiel gebracht wird. Obwohl es in allen drei Städten nie zu einem derartigen Abkommen kam, hofft nun die ÖVP in Niederösterreich auf Regeln für den Wahlkampf.

Unter dem Motto „Eine Allianz des Vertrauens“ wurde von Landtagspräsidenten Karl Wilfing, Klubobmann Klaus Schneeberger und Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner (alle ÖVP) nun ein entsprechender Vorstoß gemacht.

Zusätzliche Geldbußen vorstellbar

Folgende Punkte, die es einzuhalten gelte, wurden vorgeschlagen: Kein Dirty Campaigning, kein Vandalismus oder Störaktionen bei anderen politischen Parteien, keine Täuschung und das Respektieren der Privatleben der Kandidaten. Sollte es tatsächlich zu Gesprächen kommen, könnte sich die Volkspartei zusätzliche Geldbußen bei Überschreitung der Wahlkampfobergrenze, die Offenlegung aller Spenden über 150 Euro und eine Verständigung mit den Kammern, drei Wochen vor dem Urnengang keine Werbung mehr zu schalten, vorstellen.

„Es ist wichtig, die positive Bedeutung und Rollen der Parteien für die Demokratie hochzuhalten und hervorzuheben. Gerade jetzt, wenn Vertrauen und Zutrauen abnehmen, Verdrossenheit und Misstrauen in die Politik zunehmen“, sagte Wilfing. Schneeberger betonte, dass auf eine korrekte Zusammenarbeit mit der Opposition immer Wert gelegt wurde. „98 Prozent aller Gesetze haben wir gemeinsam mit anderen Parteien beschlossen.“