Land NÖ zahlt Pflegepersonal Prämie

Das Land Niederösterreich versucht mit finanziellen Anreizen den Pflegeberuf attraktiver zu machen und damit dem Personalmangel in dem Berufsfeld entgegenzuwirken. Die finanzielle Situation soll sich schon in der Einstiegsphase in den Beruf verbessern: "In Zukunft bekommen zum Beispiel Hebammen, Heimhelferinnen und Heimhelfer, Personen der medizinisch-technischen Dienste und in medizinischen Assistenzberufen ab Berufseintritt statt bisher 90 Prozent direkt 100 Prozent des Gehalts“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Mit September des letzten Jahres ist die Einstiegsphase für Berufe der diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, Pflegefach- und Pflegeassistenz entfallen. Damit sollen u.a. auch personelle Kapazitäten im Bereich der Palliativversorgung, der Geriatrie und Interdisziplinären Aufnahmestation sowie der Notärzte sichergestellt werden. Vizepräsident der NÖ-Ärztekammer Wolfgang Walentich: „Wir haben durch die Weiterentwicklung der bereits bestehenden Gehaltsarchitektur jetzt für unser Bundesland eine gute finanzielle Basis für alle und insbesondere auch für die junge Generation der Fachärztinnen und Fachärzte geschaffen. Zusätzlich haben wir für Allgemeinmediziner in öffentlicher Anstellung eine gute Voraussetzung durch besseres Grundgehalt und spezielle fachlich begründbare Zulagen vereinbart. Damit ist unser Bundesland im Vergleich mit anderen Bundesländern gut ausgestattet, um ärztliche Arbeitskraft über ein Arbeitsleben im Land zu halten. Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, diese Grundlagen für Attraktivität zu erarbeiten. Ich weiß, dass wir im Geist dieser Zusammenarbeit noch viele anstehende Probleme lösen können und werden.“

Die Gesamtkosten der unterschiedlichen Maßnahmen betragen rund elf Millionen Euro. Geld, das laut Zentralbetriebsrat Gottfried Feiertag bestens investiert ist: „Unser Personal leistet Unglaubliches. Es ist gut und wichtig, dass ihre Arbeit nicht nur wertgeschätzt, sondern auch finanziell gut bewertet wird. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um uns als attraktiver Dienstgeber positionieren zu können.“