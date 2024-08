Kein Alkohol, kein Einkauf in Sozialläden: Asyl-Bezahlkarte auf dem Vormarsch

Wer als Asylwerberin oder Asylwerber auf Bargeldleistungen hoffe, sei in Niederösterreich künftig an der falschen Adresse, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer an diesem Donnerstagvormittag Seite an Seite mit Landesrat Christoph Luisser (beide FPÖ). Mit 1. Juni wurde im größten Bundesland eine Bezahlkarte in erstmals acht Flüchtlingsunterkünften eingeführt. Nun soll die bargeldlose Auszahlung der Grundversorgung – mit Ausnahme des monatlichen Taschengeldes von 40 Euro – sukzessive auf alle Einrichtungen ausgeweitet werden.

In der ersten Phase ab Anfang September werden laut Asyl-Landesrat Luisser 85 Quartiere mit 420 Asylwerbern umgestellt. Die weiteren 92 Standorte sollen am 1. Oktober und 1. November folgen. Insgesamt 1.120 Personen würden somit „in etwas mehr als zwei Monaten“ Sachleistungen beziehen.