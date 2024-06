NÖ Landtag legt Basis für weitere Ausrollung von Asyl-Bezahlkarte

Die Bezahlkarte für Flüchtlinge ist mit 1. Juni testweise in Niederösterreich etabliert worden. 113 Personen in acht Unterkünften an sechs Standorten haben sie erhalten. "Wenn sie sich in der Pilotphase bewährt, spricht nichts dagegen, das Modell in ganz Niederösterreich anzuwenden", blickte Danninger am Dienstag in einer Aussendung voraus.

FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel hielt fest, dass bisher die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen von der Zustimmung der Migranten abhängig gewesen sei. Künftig werde das nicht mehr erforderlich sein, was die landesweite Einführung der Karte vereinfache. Das sei ein "entscheidender Schritt", um Niederösterreich für die "Einwanderung ins Sozialsystem weniger attraktiv zu machen", hob Teufel hervor.

Nachgeschärft wird bei dem Themengebiet laut Danninger auch in einem anderen Punkt: "Wer entgegen der Bestimmungen des Waffengesetzes eine Waffe hat, kann in Zukunft seinen Anspruch auf Grundversorgung verlieren." "Das Gesetz soll nicht nur konkrete Maßnahmen umsetzen, sondern auch einen abschreckenden Effekt erzielen", hielt Teufel dazu fest.