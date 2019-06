Kaum Menschen bei Protest für Palästinenser-Familie

„Fremdenfeindlich sind wir in Weikendorf nicht. Ohne die Türken hätten wir keinen Fußballverein mehr im Ort“, erklärt Walter Friedl. Der 67-Jährige ist am Sonntag am Rathausplatz seiner Gemeinde, weil er sich gegen Rassismusvorwürfe wehren will, die seinem Heimatort unterstellt werden.