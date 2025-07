Zu wenig Katholiken: Kirche wirft Gotteshaus in NÖ auf den Markt

Fünf Kirchen im Umfeld

Die Erzdiözese Wien will sich in Abstimmung mit der Pfarre Edlach an der Rax von der Filialkirche Hirschwang samt dem dazu gehörigen Pfarrhof trennen. "In der Gemeinde ist das religiöse Leben zusammengebrochen“, erklärt Diakon Norbert Mang.

Auf 380 Katholiken in Edlach kommen im Umkreis von zehn Kilometern fünf Kirchen, so Mang. Im Schnitt haben zuletzt nur noch vier bis sechs Personen die sonntäglichen Gottesdienste in der Filialkirche Hirschwang besucht, erklärt Pfarrer Heimo Sitter.

Wie Katharina Mayr von der Erzdiözese Wien gegenüber dem KURIER schildert, schaffe es die Pfarre wirtschaftlich nicht mehr, die teuren Sanierungs- und Instandhaltungskosten des Gebäudes zu tragen.