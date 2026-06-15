Karin Baier wird zweite Landesgeschäftsführerin der SPÖ NÖ

Nach dem Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich und der Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich ist es heute, Montagabend, zur konstituierenden Sitzung des ebenfalls neu gewählten Landesparteivorstands gekommen.

Die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier, 62, ist dabei auf Vorschlag des Landesparteivorsitzenden Hergovich einstimmig zur zweiten Landesgeschäftsführerin neben Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, 41, bestellt worden. Sie übernimmt damit die Aufgaben von Günther Sidl, der seine Funktion als Landesgeschäftsführer nach seiner Wahl zum Bürgermeister von Petzenkirchen zurückgelegt hat.