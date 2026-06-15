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Niederösterreich

Karin Baier wird zweite Landesgeschäftsführerin der SPÖ NÖ

Die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier übernimmt die Funktion von Günther Sidl. Sie wird zweite Landesgeschäftsführerin der SPÖ Niederösterreich neben Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.
15.06.2026, 18:02

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Karin Baier und Wolfgang Zwander

Nach dem Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich und der Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich ist es heute, Montagabend, zur konstituierenden Sitzung des ebenfalls neu gewählten Landesparteivorstands gekommen.

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Die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier, 62, ist dabei auf Vorschlag des Landesparteivorsitzenden Hergovich einstimmig zur zweiten Landesgeschäftsführerin neben Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, 41, bestellt worden. Sie übernimmt damit die Aufgaben von Günther Sidl, der seine Funktion als Landesgeschäftsführer nach seiner Wahl zum Bürgermeister von Petzenkirchen zurückgelegt hat.

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Baier wird sich um die Vernetzung der Bezirksparteien sowie um Weiterbildung, Mitgliedermanagement und Ehrungen kümmern. Die Zuständigkeiten von Zwander umfassten weiterhin insbesondere die Bereiche Finanzen, Personal, Kommunikation und Kampagnen. 

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