Kampf der Absolutisten: Pröll gegen Stronach

Zur Wehr gegen den Milliardär

ÖVP-Niederösterreich setzt voll auf ihren Landeshauptmann

Vor 4000 Funktionären hielt Landeshauptmann Erwin Pröll am Donnerstag seinen Wahlkampfauftakt in Schwechat ab. Der 66-Jährige ist seit 20 Jahren Landeshauptmann, und am 3. März geht es für ihn um die Verteidigung der absoluten Mehrheit – kein leichtes Unterfangen gegen acht Konkurrenzlisten.

Ohne Erwin Pröll hätte die ÖVP-Niederösterreich kaum eine Chance, ihre Absolute zu verteidigen. Laut Umfragen wünschen sich immer noch etwa drei Viertel der Niederösterreicher Pröll an der Landesspitze, die Kandidaten von SPÖ, FPÖ und Grünen liegen weit abgeschlagen. Wäre nicht Frank Stronach auf die Bühne getreten, müsste die ÖVP-Niederösterreich wohl nicht um ihre Vormacht bangen. Insofern kann man von einem Duell Pröll-Stronach sprechen, auch wenn der eine um 50 Prozent kämpft, der andere um fünf.

Pröll widmete Stronach denn auch in seiner Rede einigen Raum. Dass Stronach zwar kandidiert, aber nicht in den Landtag einziehen wird, kommentierte Pröll so: „Da tritt jemand für den Landtag an, aber arbeiten für Niederösterreich will er nicht. Mit der Demokratie spielt man nicht.“ Pröll äffte zum Gaudium des Publikums Stronachs Sprach-Kauderwelsch nach. Um dann zu poltern: „Ich halte das schon aus, wenn Stronach mich beschimpft. Aber wenn er Niederösterreich als Diktatur und Saustall beschimpft, geht das eindeutig zu weit. Dagegen setzen wir uns zur Wehr, Herr Milliardär!“ Stronach würde „Leute, die hart für Niederösterreich arbeiten, beschmutzen“. Botschaft: Wer seine Heimat liebt, wählt keinen, der „am 4. März wieder in seinem Luxusjet nach Kanada abfliegt“.

Landesparteigeschäftsführer Gerhard Karner nannte Stronach einen „Wahlkampftouristen“. Stronach sei ein „Würstel“, ein „Frankfurter: Am 4. März ist der Frank furt. Dann heißt’s wieder: Kanada.“Mehr denn je setzt die ÖVP auf Langzeithauptmann Erwin Pröll. Eindringlich beschwor die Parteiführung die Funktionäre, bis zum 3. März „jede Minute zu nutzen, um Klinken zu putzen“.

"Sei ein Mann,trau dich zum Duell"