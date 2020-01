Kamin defekt: Ort trauert um ehemaligen Lehrer

Bei einem Familienbesuch zu Neujahr kam es in Schweiggers, Bezirk Zwettl, am Samstag zu einer Tragödie. Der 64-jährige Manfred R. starb in seinem Bett an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Seine Frau, sein Sohn und dessen Partnerin sowie die drei Kinder und ein Arzt wurden verletzt. Ein defekter Kamin könnte das Drama ausgelöst haben.

R. und seine 59-jährige Frau hatten schon vor dem Wochenende Besuch von ihrem Sohn und dessen Familie bekommen. Laut KURIER-Informationen soll der seit kurzem pensionierte Hauptschullehrer bereits mit Kopfschmerzen zu Bett gegangen sein. Als ihn seine Frau am Samstag aufwecken wollte, reagierte er nicht. Die 59-Jährige hatte in einem anderen Zimmer als ihr Mann geschlafen, was ihr wohl das Leben rettete.