Kalte Kuchl: Verunglückter Biker stürzte über Abhang im Wald

Die beliebte Motorradstrecke "Kalte Kuchl" war am Wochenende Schauplatz einer aufwendigen Rettungsaktion. Ein 50-jähriger Motorradlenker aus Wien war am Samstag auf der B21 aus dem Bezirk Lilienfeld kommend in Fahrtrichtung Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt) von der Fahrbahn abgekommen und gut 50 Meter über eine extrem steile Böschung in ein Waldstück gestürzt.