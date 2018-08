Justizanstalt Wr. Neustadt: Häftling legte Brand in Zelle

Am Donnerstagmorgen, um etwa 8.30, gelang es einem Häftling der Justizanstalt Wr. Neustadt ein Feuer in seiner Zelle zu legen. Die Feuerwehr löste einen Großalarm aus. Als diese jedoch ankam, war der Brand bereits gelöscht. Den Justizwachebeamten war es gelungen, das Feuer selbst zu löschen. Drei Beamte wurden verletzt und ebenso wie der Häftling mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Die Aufräumarbeiten in der Justizanstalt sind im Gange, etwaige Besuche sind heute nicht mehr möglich.