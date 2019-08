Justiz auf Hungerkur: Pointierte Abrechnung bei Festakt

Für gewöhnlich gibt es bei feierlichen Eröffnungen von modern sanierten Amtsgebäuden viel Lobhudelei, Dank und Anerkennung. So gesehen fiel die Schlüsselübergabe für das funkelnagelneue Bezirksgericht in Neunkirchen diese Woche völlig aus dem Rahmen. Ungewohnt kritisch und direkt für einen Festakt gingen die Verantwortlichen in ihren Ansprachen mit den Sparplänen im Justizressort ins Gericht.

„Man war beim Anblick des Gerichts in Kafkas Zeiten versetzt“, hatte die Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts Wien, Waltraud Berger, bei ihrer Ansprache die Lacher auf ihrer Seite. Auch der Vorsteher des Bezirksgerichts, Stefan Koppensteiner, skizzierte die unendliche Geschichte bis zur Sanierung des maroden Hauses. Das Gebäude hatte den Krieg überdauert und bereits in den 1970er-Jahren gewisse Abnützungserscheinungen, die schon damals eigentlich einen Umbau unabdingbar machten. Aber es sollten weitere 40 Jahre vergehen, bis endlich Bewegung in die Sache kam. „Als es 2014 die Zusammenlegung mit dem Bezirksgericht Gloggnitz gab, hatten wir die Hoffnung in die Justiz bereits aufgegeben. Aber vier Bundespräsidenten und elf Bundeskanzler später war es dann tatsächlich doch noch soweit“, sagte Berger.