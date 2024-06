Junge Frauen im Visier eines Triebtäters: Fall wird neu aufgerollt

Begonnen hatte die Serie an Übergriffen am 4. November 2023 in Groß-Enzersdorf. Dabei verfolgte der unbekannte Täter nachts fast einen Kilometer zwei junge Frauen, die auf den Verfolger aufmerksam wurden und Angst bekamen. Sie retteten sich in ein Haus und riefen die Polizei.

Nur einen Tag später schlug der Unbekannte erneut zu. Um 06.05 Uhr fiel er beim Busbahnhof in Groß-Enzersdorf über eine junge Frau her. Das Opfer wurde zu Boden gerissen und der Kriminelle versuchte mit Gewalt, sich an ihr zu vergehen. Durch ihre heftige Gegenwehr konnte die Frau ihren Peiniger schließlich verjagen.