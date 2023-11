Nach versuchten Vergewaltigungen in NÖ bittet Polizei um Hinweise

Opfer zu Boden gerissen

Am 5. November soll der Unbekannte beim Busbahnhof in Groß-Enzersdorf und vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses in Orth an der Donau versucht haben, zwei andere Frauen zu vergewaltigen. Die Opfer wurden dabei zu Boden gerissen, schlugen den Täter aber laut Polizei in die Flucht.

Beschrieben wurde der Gesuchte als 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Der Mann weist buschige Augenbrauen, einen dunklen Dreitage- bis Vollbart und dunkle Augen auf. Die Aussprache des Unbekannten wurde als klar und ruhig beschrieben, er dürfte Hochdeutsch geredet haben. Bekleidet war er u.a. mit einem Kapuzen-Sweater und hellen Sportschuhen.

