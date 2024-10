Jung und arbeitslos: Wie 25-Jähriger doch noch ins Berufsleben fand

Job.Start ist ein Projekt für Jugendliche und junge Erwachsene bis 30 Jahre mit abgeschlossener Berufsausbildung und maximal 12 Monaten bisheriger Beschäftigung oder einer brüchigen Berufskarriere. Im Rahmen einer "gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung" werden die Jobsuchenden für maximal fünf Monate an Betriebe, Gemeinden oder Vereine vermittelt, wobei Land NÖ und AMS 50 Prozent der Lohn- und Lohnnebenkosten übernehmen.

Marketing und Geschäftsführer-Assistenz

Für Erik Schlaudoschich ein glatter Glücksfall. Schon am 18. März 2024 begann seine Überlassung an die Firma Gebe-Strebel in Wiener Neustadt, im August wurde er fix übernommen. Seither leitet der 25-Jährige die Marketingabteilung für Grauwasserverwertungsanlagen und unterstützt Geschäftsführer Walter Huber bereits bei dessen Tätigkeit.