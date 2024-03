Jugend kämpft um Rettung des Partytempels "Roadhouse"

Über zwei Jahrzehnte war das „Outback Roadhouse“ direkt an der B25 bei der Autobahnauffahrt Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) eine kultige Anlaufstelle für die jungen Musikfreaks und Partytiger im Mostviertel geworden. Am kommenden Wochenende heißt es jedoch bei zwei Abschiedspartys am Freitag- und Samstagabend „End of the Road“. Das Roadhouse soll einer Tankstelle weichen, junge Leute aus der Region wollen das mit einer erfolgreich gestarteten Online-Petition aber noch verhindern. die Sozialistische Jugend unterstützt sie dabei.

„Die Schließung geht so schnell. Ein Freund und ich wollen versuchen das noch zu stoppen“, schildert der junge Mostviertler Sebastian Hauss. Er hat mit einem Freund die Petition gestartet. Die Institution würde ein großes Loch in die Jugendkultur der Region reißen, meint der Initiator. Dass es bei der Abschiedsparty nochmals jede Menge Spaß und billige Getränke geben soll, erfreue niemanden so richtig, so Hauss.