NÖ-Ortschef fuhr betrunken in parkendes Auto: „Unentschuldbarer Fehler“

Jürgen Maschl ist kein unbeschriebenes Blatt. Im Gegenteil, er war in den letzten Jahren politisch durchaus erfolgreich: Seit 2015 ist der Geschäftsführer des Abfallverbandes Schwechat auch SPÖ-Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Schwadorf (Bezirk Bruck an der Leitha), seit 2022 SP-Bezirksvorsitzender.

Nun macht Maschl erneut Schlagzeilen – aber nicht aufgrund seiner politischen Leistungen. Am Sonntagabend ereignete sich in der Schwadorfer Kellergasse ein Unfall, ein Auto war in ein parkendes Fahrzeug gekracht und danach fahruntüchtig. Hinter dem Steuer: Der Bürgermeister, der laut Heute.at einen „schweren Alkoholisierungsgrad“ aufgewiesen haben soll. Die Polizei bestätigte einen Unfall mit einem alkoholisierten Lenker. Der Führerschein sei diesem noch vor Ort abgenommen worden.

„Lehre für Zukunft“

Auf KURIER-Anfrage nimmt Maschl zu den Ereignissen Stellung. „Mir ist bewusst, dass mir ein unentschuldbarer Fehler passiert ist. Ich bin meiner Vorbildfunktion nicht nachgekommen, wofür ich aufrichtig um Entschuldigung bitte.“ Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, auch Maschl selbst blieb unverletzt.

Allerdings entstand bei dem Crash ein Schaden an den Autos. „Ich werde selbstverständlich für den entstandenen Sachschaden aufkommen und es wird mir eine Lehre für die Zukunft sein“, versichert er.