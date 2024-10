Haydn-Konzertreihe: Celloklänge und Advent-Sternschnuppen zum Abschluss

Bei „Haydn & Sax“ wartet das SaxArte Saxophonquartett am 10. November in Schloss Mannersdorf mit meisterhaften Interpretationen und atemberaubenden Arrangements klassischer Kammermusik auf.

Am 16. November präsentiert die vielfach ausgezeichnete niederländische Cellistin Harriet Krijgh unter dem Titel „Österreich-Ungarn: Bartók & Beethoven in der Kulturfabrik“ unter anderem Joseph Haydns lange verschollenes und erst im Jahr 1962 uraufgeführtes erstes Cellokonzert.

Beim Saisonabschlusskonzert „Süße Abendstunde“ am 15. Dezember bringt die Schweizer Freitagsakademie selten gespielte Werke von Ignaz Joseph Pleyel, Joseph und Michael Haydn sowie von Anton Neumann in Schloss Rohrau zu Gehör. Karten: 02164/2268, www.haydnregion-noe.at , oder unter tickets@haydnregion-noe.at

Besondere Spielorte

Die Spielorte wurden nach ihrer besonderen Geschichte ausgewählt. Deren Bandbreite reicht von barocken Festsälen über die antike Römertherme in Carnuntum bis zum Heurigen-Innenhof in Göttlesbrunn. 2024 gastierte man erstmals in der neu eröffneten Papierfabrik Varieté in Klein-Neusiedl“.

Mehr zum Programm: www.haydnregion-noe.at