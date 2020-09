Johanna Mikl-Leitner: „Ich fordere Geschlossenheit und Klarheit“

Krisenstab tagt

Bezüglich der Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr ist in Niederösterreich noch keine Entscheidung gefallen. Da haben bislang ja nur die westlichen Bundesländer mitgezogen. Laut Mikl-Leitner wird nun am Wochenende der Sanitätsstab des Landes tagen, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. „Dort werden wird uns mit der Situation auseinandersetzen“, so Mikl-Leitner.

Dass sie am Dienstag dem Wunsch des Kanzlers nicht entsprochen hatte, erklärte die Landeshauptfrau so: Es seien erst am Tag davor neue Maßnahmen in Kraft getreten. Jetzt wolle man sich erst einmal ansehen, wie sich die Verschärfung der Maskenpflicht auswirke. Aber sie fügt hinzu: „Ich schließe weitere Maßnahmen generell auch in Niederösterreich nicht aus.“ Man werde alles unternehmen, um die Zahl der Infizierten im Land wieder zu reduzieren.

Grundsätzlich sei das Ziel, die Corona-Krise so gut wie möglich zu überstehen. Mikl-Leitner: „Es geht auf der einen Seite darum, weiterhin vorsichtig mit Corona zu sein. Auf der anderen Seite müssen aber auch die richtigen Schritte gesetzt werden, um die Existenz der Unternehmer und der Arbeitnehmer nicht zu gefährden.“

Im Bundesland selbst sei mittlerweile auch ein Konjunkturpaket von 229 Millionen Euro auf den Weg gebracht, um dem Wirtschaftsstandort zu helfen.