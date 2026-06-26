„Jö schau“: Georg Danzer drückt Stadtjubiläum den Stempel auf

Allein schon wegen der Hitzerekorde in den nächsten Tagen werden die Feierlichkeiten, die noch bis zum Sonntag in Scheibbs über die Bühne gehen, für neue Einträge in die umfangreiche Stadtchronik sorgen. Scheibbs feiert 100 Jahre seit der offiziellen Stadterhebung, ist aber seit Jahrhunderten ein bestimmendes Zentrum im Ötscherland. Das urbane und herrschaftliche Treiben in der Erlauftalstadt reicht bis ins tiefste Mittelalter zurück. Nachdem am 26. Juni 1926 erstmals der Gemeinderat der damals frisch zur Stadt ernannten Marktgemeinde zusammentrat, wird nun ein Jahrhundert später mit viel Kultur und würdigem Festprogramm gefeiert. Eigentlich geht die Stadtgründung ja auf das Jahr 1352 zurück, als der Habsburger-Herzog Albrecht den Scheibbsern das Stadtrecht zusprach, sobald sie eine Stadtmauer errichtet hätten. Die Mauer kam, das Stadtwappen blieb bis 1926 aus.

Stadtarchiv Als Teil des Festprogramms wird im Rathaus in einer Ausstellung gerade Relevantes oder fast Vergessenes aus dem Stadtarchiv über die ersten 100 Jahre gezeigt. Im moderaten und angesichts der angeschlagenen Stadtfinanzen sparsamen Jubiläumsprogramm gab es seit Dienstag auch schon zwei Konzerte der Musikschule und des Gymnasiums und am heutigen Abend lädt der Scheibbser Tanzverein zu einem besonderen Tanzabend mit der Band Primavera.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtgemeine Scheibbs Bürgermeister Pöcksteiner und Stadtarchivar Schagerl (l.).

Die festlichen Höhepunkte steigen am Samstag und Sonntag. So steht morgen in der gesamten Innenstadt das Stadterhebungsfest mit Musik, Kulinarik, Vereinsaktivitäten, einem Kinderprogramm oder einem Bummelzug an. Krönender Abschluss des Tages ist das Open-Air-Konzert „Danzer-Mania“, das dem verstorbenen „Ehrenscheibbser“ Georg Danzer, der heuer im Oktober 80 Jahre alt geworden wäre, gewidmet ist.

2005 hatte sich der Wiener Liederschreiber und Austropopper mit dem Hit „Von Scheibbs nach Nebraska“ bei den Erlauftalern unsterblich gemacht. Danzers ehemalige Bandmusiker, wie Ulli Bäer, Lenny Dickson, Thomas Mora und Martin Mader sowie Andy Baum, Matthias Kempf und der Mitinitiator Christian Becker werden sämtliche Danzer-Hits interpretieren. Stimmgewaltige Unterstützung kommt dabei von Tini Kainrath und Eva Maria Marold. Für das fast ausverkaufte Konzert gibts am Abend noch Stehkarten.

Sehr speziell ist auch das Sonderpostamt, das die Post an diesem Tag am Rathausplatz einrichtet, um dort die Sonderbriefmarke für Georg Danzer zum 80. Geburtstag erstmals zu präsentieren und zu stempeln.