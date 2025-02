NÖ: Vorfreude auf frischen rot-grünen Wind im Scheibbser Rathaus

Mit Zuversicht und "großer Vorfreude“ sehen in Scheibbs die führenden Mitglieder der neuen rot-grünen Koalition ihrer Übernahme der Stadtregierung entgegen. In der nächsten Woche müssen mit der abgewählten Bürgermeisterpartei ÖVP noch die Ressorts in der Stadtregierung ausverhandelt werden. Bei den sachpolitischen Themen zeigen sich der designierte neue SPÖ-Bürgermeister David Pöcksteiner und sein künftiger Vize von der Grün-Liste BUGS Joseph Hofmarcher und ihre Teams schon handelseins.