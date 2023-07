Jochen Danninger: „SPÖ wollte alles oder nichts“

Für den Klosterneuburger Jochen Danninger hatte sich von einem Tag auf den anderen alles geändert. Zuerst war er nach der Landtagswahl im Jänner erneut für ein Amt in der Landesregierung vorgesehen, tatsächlich landete er aber auf dem Sitz des Klubobmannes der ÖVP, als Nachfolger von Klaus Schneeberger. Und wurde damit über Nacht zu einem der wichtigsten politischen Player im Land. Von ihm und seinem FPÖ-Gegenüber Reinhard Teufel hängt es ab, ob die schwarz-blaue Koalition fünf Jahre durchregieren kann.

Dabei war am Anfang alles auf eine schwarz-rote Koalition ausgerichtet gewesen, sagt Jochen Danninger im Interview auf KurierTV. Er widerspricht damit der Kritik der SPÖ, die davon ausgeht, dass eigentlich von Anfang an Schwarz-Blau geplant war. Danninger: „Der Auftrag der Landeshauptfrau an mich war ein völlig klarer: Mache eine Koalition mit der SPÖ.“ Sechs Wochen lang wäre versucht worden, das auch umzusetzen. Aber: „Die SPÖ hat einfach völlige Extrempositionen eingenommen und alles auf den Tisch gelegt, was sie – Gott sei Dank – in den vergangenen 30 Jahren nicht realisieren konnten.“ Dazu habe die Anstellung aller Langzeitarbeitslosen in NÖ gezählt.

➤ Mehr lesen: Hymne, Motto, "Deutsch-Pflicht": Warum sich die ÖVP in NÖ neu erfindet

Wenn auf der Seite der Sozialdemokratie nur ein bisschen Wille zum Kompromiss vorhanden gewesen wäre, „hätten wir sicher eine Koalition mit der SPÖ zustande gebracht“. Aber diese habe sich für „alles oder nichts“ entschieden. Und das spiele es im wahren Leben eben nicht.

Mit der FPÖ habe es trotz der vielen Verwerfungen im Wahlkampf „ein besseres Gesprächsklima“ gegeben. Danninger: „Das war konstruktiv, das war professionell, das war auf Augenhöhe.“

Er sei auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden und könne alle Punkte des „Arbeitsübereinkommens mit einer zutiefst bürgerlichen Handschrift“ voll und ganz unterschreiben. Auch den umstrittenen Corona-Fonds, auch die neuen Regeln zum Gendern im Verwaltungsdienst.